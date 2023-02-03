03 февраля 2023, 13:12
Пожар под Оренбургом унес жизни троих человек
В селе Илькульган в Шарлыкском районе Оренбургской области произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Прибывшие на место пожарные смогли справиться с огнем. Но при разборе конструкций сначала обнаружили два тела, а чуть позже еще одно. Кроме того, еще двое человек пострадали.
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В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также уточняют личности погибших.
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