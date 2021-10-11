Пожар под Новосибирском унес жизнь пенсионерки

Пожар произошел в пятиэтажке на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области. В результате 88-летняя пенсионерка погибла. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные обнаружили в квартире на четвером этаже остатки сгоревшего дивана и тело погибшей женщины. По версии следователей, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке, которое случилось в тот момент, когда женщина заряжала мобильный телефон.