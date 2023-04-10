Происшествия 10 апреля 2023, 19:02 Пожар под Новосибирском унес жизнь маленького ребенка

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Пожар произошел в жилом частном доме в Новосибирской области. В результате возгорания погиб ребенок 2021 года рождения. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные первого замначальника регионального главка МЧС России Евгения Лебедева.

Пламя охватило дом в селе Северотатарское Татарского района. Из-за пожара также серьезные травмы получили мать ребенка и второй несовершеннолетний. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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«Татарской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту пожара в жилом частном доме, в результате которого погиб ребенок 2021 года рождения», — отметили в ведомстве.