Пожар под Калининградом произошел в соседнем от замка Вальдау здании

Сам замок Вальдау под Калининградом не горел. Пожар был в соседнем здании, сообщили РИА «Новости» в МЧС.

Вместо замка XIII века загорелось ныне заброшенное здание учительской семинарии, находящееся поблизости. То, что пожар произошел в самом замке, посчитали пользователи социальных сетей, увидев фотографии и видео большого возгорания с места происшествия.

«Нам все звонят, мы в шоке, это [горит] не наш замок», — сообщила местному изданию «Клопс» хозяйка замка.

Бывшее училище рядом с замком загорелось утром 9 декабря в поселке Низовье. Площадь, охваченная огнем, составила 15 на 50 метров. Вспыхнула крыша здания, на место пожара прибыли специальные службы, сейчас там работают четыре подразделения.

Замок Вальдау, за который переживали пользователи, принадлежит к одним из немногих сохранившихся до наших дней крепостей тевтонских рыцарей.