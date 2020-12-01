Пожар площадью 300 кв. м. произошел в колонии под Ростовом

Пожар произошел в исправительной колонии № 14 в Новочеркасске Ростовской области. Огонь уже распространился на 300 квадратных метров.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на ФСИН, на месте работают пожарные. Возгорание началось с чердака.

«1 декабря на территории исправительной колонии № 14 в Новочеркасске произошло возгорание чердачного помещения. Его площадь составила порядка 300 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Кроме спасателей МЧС на месте работают сотрудники ведомственной пожарной охраны. Ни сотрудники тюрьмы, ни заключенные не пострадали. Колония продолжает работать в штатном режиме.