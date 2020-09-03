Пожар площадью 2,1 тысячи «квадратов» охватил бизнес-центр в Калуге

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам ведомства в 12:08 по московскому времени. Уточняется, что в здании, которое находится по адресу улица Карла Либкнехта, 29А, загорелась кровля, пишет «Газета.ru».

«Здание пятиэтажное, горит по всей площади — 2,1 тысячи квадратных метров», — уточнили спасатели.

Всех людей, находившихся в бизнес-центре, эвакуировали. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники.