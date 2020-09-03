03 сентября 2020, 15:02
Пожар площадью 2,1 тысячи «квадратов» охватил бизнес-центр в Калуге
Пожар площадью 2,1 тысячи квадратных метров охватил бизнес-центр в Калуге, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании поступило сотрудникам ведомства в 12:08 по московскому времени. Уточняется, что в здании, которое находится по адресу улица Карла Либкнехта, 29А, загорелась кровля, пишет «Газета.ru».
«Здание пятиэтажное, горит по всей площади — 2,1 тысячи квадратных метров», — уточнили спасатели.
Всех людей, находившихся в бизнес-центре, эвакуировали. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники.