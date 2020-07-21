Пожар площадью 19 га разгорелся в заповеднике «Денежкин камень» на Урале

Пожар вспыхнул на днях на территории природного заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области. Огонь из-за ветра распространился по площади 19 гектаров. 20 июня горело 5,7 гектара.

«По информации сотрудников заповедника „Денежкин камень“, площадь пожара увеличилась до 19 гектаров — это данные разведки с помощью GPS-навигатора. К сожалению, сильный ветер пока сохраняется, что, скорее всего, будет увеличивать площадь пожара», — сообщил сайт заповедника.

Пожар продолжат тушить с вертолета Ми-8. Потом на нем доставят емкости с водой на специально подготовленную площадку рядом с местом пожара. Воду спасатели будут брать из реки Сосьва.

Заповедник «Денежкин камень» расположен на севере Свердловской области. На его территории находятся горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта и хребта Хоза-Тумп. Основная растительность заповедника — горно-таежный лес, в котором водятся бурые медведи, росомахи, рыси и другие редкие животные. Его общая площадь составляет более 78 тысяч гектаров.