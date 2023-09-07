Происшествия 07 сентября 2023, 04:39 Пожар площадью 1000 квадратных метров разгорелся в Подмосковье МЧС РФ: пожар площадью 1000 квадратных метров разгорелся на складе в Подмосковье

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В Московской области начался пожар на складе. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Подмосковье горит склад. Угрозы перехода огня на соседние строения нет. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что площадь огня составила 1000 квадратных метров. На месте происшествия работают 78 человек, в тушении возгорания задействованы 26 спецмашин.

Ранее, 4 сентября, спасатели потушили пожар на складе лакокрасочных изделий в Видном. Помещения загорелись примерно в 23:20. Пламя распространилось на 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 75 человек и 25 единиц техники.

Telegram-канал МЧС России

Еще один пожар случился 25 августа на строительном рынке в Нахабине. Он разгорелся на площади 750 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.