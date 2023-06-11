11 июня 2023, 10:47
Пожар на Пятницкой улице в центре Москвы сняли на видео
Источник «360»: на улице Пятницкой в Москве вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Пятницкой, сообщил источник «360» в экстренных службах города. На место прибыли сотрудники МЧС.
По данным источника, ЧП произошло возле дома № 49, строение 3. Загорелись дерево и мусорные баки.
В региональном главке МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре, но уточнили, что горение происходит в отдельно стоящем строении.
«Площадь уточняется. Обстановка спокойная», — добавили в ведомстве.
По информации «360», рядом со зданием загорелась трансформаторная будка. Огонь распространился на восемь «квадратов». На место вызвали электриков, добавил источник.
UPD: В 10:34 пожар ликвидировали. Как уточнил источник «360», горели два отдельно стоящих блока управления кондиционерами. Они расположены за металлической сеткой и относятся к офисному зданию.
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