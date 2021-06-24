Пожар оставил без света 28 тысяч жителей Махачкалы

Пожар произошёл в Махачкале. На период тушения огня электрики отключили свет в части города. В итоге без электричества остались 28 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

«По системе 112 поступила информация о том, что в Махачкале по проспекту Акушинского, 107, горят электрические кабеля и трава. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — привел ТАСС данные МЧС.

На сайте ведомства уточнили, что сообщение об аварии на подстанции «Компас» поступило вечером 23 июня.

На время проведения работ отключили электроэнергию в Кировском районе Махачкалы. Также без света осталась часть Сепараторного поселка, Научного городка, поселков Семендер, Ватан и Акушинского. Всего под отключение попали 60 многоквартирных домов и 28 тысяч местных жителей.

Специалисты «Дагэнерго» назвали предварительной причиной отключения замыкание проводов из-за перегрузки сети. Перегоревшие силовые электрические кабеля заменят на новые. Подачу электроэнергии планируют возобновить к полудню 24 июня.