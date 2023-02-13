13 февраля 2023, 23:45
Пожар охватил животноводческий комплекс в Башкирии
МЧС сообщило о гибели 16 коров на пожаре в животноводческом комплексе Башкирии
Животноводческий комплекс загорелся в Колхозе имени Ленина в башкирском селе Янгискаин. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в своем Telegram-канале, пожарные локализовали пламя на площади в 1,4 тысячи квадратных метров.
В ведомстве отметили, что когда спасатели прибыли на место, животноводческий корпус горел уже открытым пламенем. В огне погибли 16 голов крупного рогатого скота, 50 животных пожарные смогли вывести из горящего здания.
Реклама
Погибших и пострадавших людей в результате происшествия нет. Тушение пожара горящего корпуса продолжается. На месте работают 13 человек и пять единиц техники
Реклама
Пожары
Реклама
Реклама