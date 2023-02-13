Происшествия 13 февраля 2023, 23:45 Пожар охватил животноводческий комплекс в Башкирии МЧС сообщило о гибели 16 коров на пожаре в животноводческом комплексе Башкирии Пресс-служба МЧС

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Животноводческий комплекс загорелся в Колхозе имени Ленина в башкирском селе Янгискаин. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в своем Telegram-канале, пожарные локализовали пламя на площади в 1,4 тысячи квадратных метров.

В ведомстве отметили, что когда спасатели прибыли на место, животноводческий корпус горел уже открытым пламенем. В огне погибли 16 голов крупного рогатого скота, 50 животных пожарные смогли вывести из горящего здания.

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Погибших и пострадавших людей в результате происшествия нет. Тушение пожара горящего корпуса продолжается. На месте работают 13 человек и пять единиц техники

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