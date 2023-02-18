Происшествия 18 февраля 2023, 22:18 Пожар охватил жилой дом в Норильске МЧС: 38 человек спасли из горящего дома в Норильске

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Возгорание произошло в жилом доме в Норильске Пожарные спасли 38 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Кадры тушения огня ведомство показало в Telegram-канале.

«Около 19:00 поступило сообщение о пожаре на пятом этаже в доме гостиничного типа на улице Михайличенко, № 6», — говорится в сообщении.

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Пожарные оперативно вывели по лестничным маршам 38 человек, эвакуировали — еще около 100. В тушении пожара участвуют 25 человек и пять единиц техники.

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Предварительная площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Также отмечается, что пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.