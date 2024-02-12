12 февраля 2024, 17:01
Пожар охватил здание фельдшерско-акушерского пункта в Удмуртии
Кирпичное одноэтажное здание фельдшерско-акушерского пункта загорелось в удмуртской деревне Возьдя Можгинского района. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на МЧС республики.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей дым шел из чердачного помещения.
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Информация о пострадавших не поступала. Специалисты выясняют причину появления огня.
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Удмуртия
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