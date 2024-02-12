Происшествия 12 февраля 2024, 17:01 Пожар охватил здание фельдшерско-акушерского пункта в Удмуртии

Читать 360tv в

Кирпичное одноэтажное здание фельдшерско-акушерского пункта загорелось в удмуртской деревне Возьдя Можгинского района. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на МЧС республики.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей дым шел из чердачного помещения.

Реклама

Информация о пострадавших не поступала. Специалисты выясняют причину появления огня.