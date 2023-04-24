Эксклюзив 24 апреля 2023, 18:01 Пожар охватил три жилых частных дома в Люберцах МЧС: три частных дома загорелись в Люберцах, огонь охватил более 500 квадратных метров

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Крупный пожар произошел в Люберцах в Подмосковье. Огонь охватил три частных дома, площадь возгорания достигла 500 «квадратов». Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В оперативно-дежурную смену информация о пожаре поступила 16:02. Позже выяснилось, что загорелись два частных дома на улице Жуковский тупик в деревне Пехорка городского округа Люберцы.

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«В 16:34 огонь перекинулся на кровлю третьего дома. Общая площадь горения 500 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали в МЧС.

К тушению пожара привлекли четыре единицы техники и 16 пожарных. В 17:48 возгорание локализовали, из огня спасли двух человек.

Более десяти лесных пожаров потушили в Подмосковье в минувшие выходные.