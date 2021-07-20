Пожар охватил три торговых киоска в Кузбассе

Пожар в торговом павильоне произошел в Кузбассе. Загорелось три торговых киоска. О пожаре стало известно из социальных сетей местных жителей. Об этом сообщило VSE42.RU со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В интернете появилось видео с места пожара. Пожар успел охватить три киоска. «Сгорело три магазина, четвертый на подходе», — рассказал автор видеоролика. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание охватило 75 квадратных метров. Тушением пожара занимались три отделения пожарной охраны. На данный момент возгорание удалось ликвидировать, передали «Дни.ру».