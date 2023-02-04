04 февраля 2023, 18:09
Пожар охватил сразу три квартиры в многоэтажке в Новой Москве
Источник «360»: три квартиры загорелись в доме в Троицке в Новой Москве
Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке на Академической площади в Троицке в Новой Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Жильцы смогли эвакуироваться до прибытия спасателей.
По предварительным данным, возгорание возникло на лоджии, а затем пламя пошло наверх. В итоге огонь охватил сразу три квартиры.
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Источник уточнил, что в квартире, где вспыхнул пожар, в момент ЧП не было людей. Все обстоятельства и подробности происшествия уточняются.
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UPD: по данным источника, возгорание произошло на лоджиях квартир на 10-м,11-м и 12-м этажах. Горели личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Возгорание ликвидировали. Сведений о поступавших не поступало.
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