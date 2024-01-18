18 января 2024, 17:27
Пожар охватил пятикомнатную квартиру в Центральном районе Петербурга
Пятикомнатная квартира, расположенная в Центральном районе Северной столицы, оказалась охвачена огнем. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Пожар вспыхнул ночью на Боровой улице. В результате обгорели перекрытия на площади 0,3 квадратных метра.
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С пламенем боролись 15 спасателей и три единицы техники. Ликвидация возгорания длилась около 30 минут, добавил «Санкт-Петербург».
Санкт-Петербург
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