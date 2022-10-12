Пожар охватил мебельный цех в Чехове | 360°

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Пожар охватил мебельный цех в Чехове

Источник «360»: пожар охватил тысячу квадратных метров в мебельном цеху Чехова

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Нежилое строение загорелось в деревне Маслово городского округа Чехов. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Подмосковья.

Собеседник уточнил, пламя охватило мебельный цех, который разместили в бывшем коровнике. Уже загорелась кровля, откуда валит дым и часть стены.

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По предварительным данным, общая площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Эта часть здания неэксплуатируется.

Прибывшие на место пожарные запросили помощь у отделений из других районов Московской области.

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МЧС РФ

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