Пожар охватил мебельный цех в Чехове | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 19:37 Поделиться Telegram

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Viber Пожар охватил мебельный цех в Чехове Источник «360»: пожар охватил тысячу квадратных метров в мебельном цеху Чехова РИА Новости

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Нежилое строение загорелось в деревне Маслово городского округа Чехов. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Подмосковья.

Собеседник уточнил, пламя охватило мебельный цех, который разместили в бывшем коровнике. Уже загорелась кровля, откуда валит дым и часть стены.

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По предварительным данным, общая площадь распространения огня составила 1000 квадратных метров. Эта часть здания неэксплуатируется.

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