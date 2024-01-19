Происшествия 19 января 2024, 14:24 Пожар охватил квартиру многодетной семьи в Тверской области

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Крупный пожар вспыхнул в квартире с тремя маленькими детьми в Тверской области. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу региональных СУ СК РФ и прокуратуры.

По предварительным данным, малыши находились дома одни. Их вывели из полыхающего помещения неравнодушные соседи.

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Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Следователи и сотрудники надзорного ведомства инициировали проверку.