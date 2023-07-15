15 июля 2023, 22:47
Пожар охватил крышу пятиэтажки в Омске
МЧС России: пожар на крыше пятиэтажки в Омске охватил 1125 квадратных метров
На крыше одной из пятиэтажек Омска случился пожар, сообщила пресс-служба МЧС России. На место происшествия отправились расчеты. По данным министерства, пламя охватило 1125 квадратных метров кровли.
В ведомстве уточнили, что возгорание случилось на кровле жилого дома в центральном округе Омска.
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«С верхних этажей пожарными МЧС России спасены и эвакуированы 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в МЧС.
Специалисты добавили, что возгорание тушат 65 пожарных с использованием 11 единиц техники.
В пресс-службе МЧС рассказали ТАСС, что огонь охватил дом 3 на бульваре Победы. Прибывшие на место огнеборцы начали эвакуацию жильцов верхних этажей, троих человек спасли. Позже пожар локализовали.
В администрации Омска сообщили, что начали готовить пункт временного размещения для эвакуированных. Его оборудуют в гимназии № 115. Оказание помощи жильцам взял на контроль мэр города Сергей Шелест.
Днем 15 июля пожар случился в здании торгового центра в Москве. Возгорание произошло на подземной парковке.
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МЧС РФ
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