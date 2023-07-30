Происшествия 30 июля 2023, 16:59 Пожар охватил крышу пятиэтажки в Махачкале МЧС сообщило о локализации пожара площадью 700 метров на крыше дома в Махачкале

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Пожар случился на крыше пятиэтажного дома в Махачкале, сообщила пресс-служба МЧС России. На место происшествия отправились бригады, возгорание удалось локализовать.

Правоохранители оцепили загоревшийся дом, а сотрудники МЧС приступили к работе. Они спасли девять человек и эвакуировали еще 70 жильцов. С пламенем, охватившем 700 квадратных метров крыши, боролись и с земли, и при помощи автовышки.

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«В тушении участвуют 46 человек и 16 единиц техники МЧС России», — уточнили в министерстве.

В пресс-службе республиканского СК сообщили, что кровля жилого дома на Ташкентской улице в Махачкале загорелась после подключения интернет-кабеля к электростолбу возле здания. Рабочий, который занимался этим, получил травмы — следователи организовали проверку, они установят обстоятельства случившегося.

На втором этаже девятиэтажного доме в Каспийске произошел взрыв бытового газа. В здании произошел пожар, огонь распространился на 50 квадратных метрах. В результате ЧП пострадал один человек, пламя удалось потушить.