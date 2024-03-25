Происшествия 25 марта 2024, 15:58 Пожар охватил кафе «Шаверма» на проспекте Металлистов в Петербурге

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Пожар вспыхнул на первом этаже жилого дома в Калининском районе Петербурга. Огнем оказалось охвачено кафе «Шаверма». Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на проспекте Металлистов. Пламя распространилось на площади пять квадратных метров. Возгорание началось на кухне заведения.

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В ликвидации пожара были задействованы 17 спасателей и четыре единицы техники. Предварительно, никто не пострадал.