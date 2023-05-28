Происшествия 28 мая 2023, 22:24 Пожар охватил гостиницу в Краснодарском крае МЧС: пожар вспыхнул в гостинице в в поселке Джубга

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Огонь охватил гостевой дом в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Как уточнило МЧС России в своем Telegram-канале, предварительно, погибших и пострадавших нет. Очевидцы происшествия опубликовали в социальных сетях кадры с места пожара.

Для ликвидации огня МЧС России наращивает силы и средства.

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«Горит гостевой дом в поселке Джубга <…> По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении ведомства.

Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Изначально само ведомство сообщало о площади возгорания на 500 «квадратах».

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было», — указали агентству в пресс-службе.

В этот же день в Елубашском муниципальном районе в Татарстане загорелся склад по производству тортов. Площадь пожара составила 1900 квадратных метров. Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших при происшествии нет.