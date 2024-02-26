Происшествия 26 февраля 2024, 12:45 Пожар охватил двухкомнатную квартиру на Малой Балканской улице в Петербурге

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Двухкомнатная квартира на Малой Балканской улице в Петербурге оказалась охвачена огнем. Подробности случившегося сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади один квадратный метр. В ликвидации возгорания принимали участие 15 спасателей и три единицы техники.

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Потушить огонь удалось примерно за полчаса. Информация о пострадавших не поступала. Организована проверка.