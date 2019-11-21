Пожар охватил двухэтажный торговый павильон рядом с Ростовом-на-Дону

Под Ростовом-на-Дону загорелся рынок «Атлант». Огонь полыхает на площади в 1,5 тысячи квадратных метра. К тушению привлекали более 50 человек.

Информация о возгорании двухэтажного торгового павильона в поселке Янтарный поступила в 07:47 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Пожару на Индустриальной улице присвоили повышенный ранг сложности. С огнем борются 52 специалиста и 12 единиц техники. Сведения о причинах пожара, данные по погибшим и пострадавшим не приводятся.

На опубликованных МЧС кадрах видно открытое пламя. К небу от рынка поднимаются густые клубы дыма.