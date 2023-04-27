Эксклюзив 27 апреля 2023, 05:46 Пожар охватил две постройки в деревне под Солнечногорском Источник «360»: две постройки загорелись в Солнечногорском городском округе РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в двух строениях в деревне Николо-Черкизово Солнечногорского городского округа, сообщил источник «360». По его данным, в одной из построек обрушилась кровля.

Существует угроза перехода огня на третье здание, уточнил собеседник. Не исключается, что в постройке могут быть газовые балоны. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара предстоит установить специалистам.