Пожар охватил два жилых дома в Астрахани. Видео

Пожарные приступили к тушению двух жилых домов в частном секторе Астрахани. Как сообщила пресс-служба МЧС, огонь охватил одноэтажную жилую постройку и двухэтажный дом на несколько квартир.

Источник фото: ГУ МЧС

На представленных ведомством кадрах видно, что пламя охватило второй этаж. Огонь практически уничтожил кровлю дома.

Пламя распространилось на площади в 400 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По последним данным, пламя локализовали. Сейчас пожарные проводят проливку помещений.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия пока нет. На месте работают более 100 человек личного состава регионального главка МЧС и 40 единиц техники.