Происшествия 23 мая 2023, 19:40 Пожар охватил дом на улице Солдата Корзуна в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге на улице Солдата Корзуна. Пламя охватило площадь в 70 квадратных метров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Огонь перекинулся также на смежный балкон. На тушение огня потребовалось около часа.

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К борьбе с пламенем привлекли 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Спасателям удалось эвакуировать из здания восемь человек.