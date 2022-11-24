24 ноября 2022, 20:16
Пожар охватил частный дом в Красногорске
МЧС: площадь пожара в частном доме Красногорска составила 160 квадратных метров
Частный дом загорелся на Большой Комсомольской улице в городском округе Красногорск. В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что, по предварительным данным, пламя распространилось на площади в 160 квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что на месте работают пожарные.
Реклама
По словам местного жителя, дом рассчитан на четыре семьи. Люди там живут постоянно. Но пламя возникло в части здания, где давно никого не было.
Реклама
«Шесть пожарных машин прибыло, МЧС, скорая помощь, газовщики — все службы города. Пожарные расчеты и скорая прибыли сразу после звонка. Полиция уже позже подъехала», — заявил свидетель.
Он отметил, что бригаду медиков отпустили, а значит, погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что работы на месте еще продолжаются локализации пожара пока нет.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама