Эксклюзив 24 ноября 2022, 20:16 Пожар охватил частный дом в Красногорске МЧС: площадь пожара в частном доме Красногорска составила 160 квадратных метров

Читать 360tv в

Частный дом загорелся на Большой Комсомольской улице в городском округе Красногорск. В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что, по предварительным данным, пламя распространилось на площади в 160 квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что на месте работают пожарные.

Реклама

По словам местного жителя, дом рассчитан на четыре семьи. Люди там живут постоянно. Но пламя возникло в части здания, где давно никого не было.

Реклама

«Шесть пожарных машин прибыло, МЧС, скорая помощь, газовщики — все службы города. Пожарные расчеты и скорая прибыли сразу после звонка. Полиция уже позже подъехала», — заявил свидетель.

Он отметил, что бригаду медиков отпустили, а значит, погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что работы на месте еще продолжаются локализации пожара пока нет.