facebook_pixel
    08 июля 2020, 06:19

    Пожар охватил 200 «квадратов» офисного здания в центре Москвы

    Александра Ломейко, Василиса Андреева

    В центре Москвы загорелось офисное здание. Пламя уже удалось локализовать. Оно охватило площадь в 200 квадратных метров.

    Возгорание началось на крыше трехэтажного административного здания в 1-м переулке Тружеников, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Кровля вспыхнула по адресу: дом 14, строение 6.

    «В 06:07 — локализация на площади 200 „квадратов“. Людей внутри нет», — подчеркнули в ведомстве.

    Причины случившегося пока не известны.

    Накануне на юго-западе Москвы загорелся склад. Из металлического здания повалил густой дым. На место происшествия направили 20 пожарных расчетов и скорую помощь.