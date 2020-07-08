Пожар охватил 200 «квадратов» офисного здания в центре Москвы

В центре Москвы загорелось офисное здание. Пламя уже удалось локализовать. Оно охватило площадь в 200 квадратных метров.

Возгорание началось на крыше трехэтажного административного здания в 1-м переулке Тружеников, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Кровля вспыхнула по адресу: дом 14, строение 6. «В 06:07 — локализация на площади 200 „квадратов“. Людей внутри нет», — подчеркнули в ведомстве. Причины случившегося пока не известны. Накануне на юго-западе Москвы загорелся склад. Из металлического здания повалил густой дым. На место происшествия направили 20 пожарных расчетов и скорую помощь.