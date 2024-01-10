10 января 2024, 18:00
Пожар охватил 20 «квадратов» ремонтируемого здания в Петербурге
Огонь охватил ремонтируемое здание на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
В ликвидации пожара были задействованы 19 спасателей и четыре единицы техники. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.
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Из-за возгорания проезд по Английскому проспекту был временно перекрыт. Обошлось без пострадавших.
Санкт-Петербург
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