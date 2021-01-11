Пожар наполовину уничтожил природный парк «Хасанский» на границе с Китаем

На юге Приморья наполовину сгорел природный парк «Хасанский». Он находится на границе с Китаем и КНДР.

Пожар уничтожил свыше четырех тысяч гектаров. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура приступила к проверке.

«Сообщение о пожаре поступило 7 января, локализовать его удалось 9 января. Огонь полностью потушен. Проводится подсчет площади пожара и оценка ущерба. В силу погодных условий о природном пожаре речи не идет, это поджог», — сообщил «Интерфаксу» директор Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Сергей Москалец.

По предварительным данным, огнем было затронуто 43% особо охраняемой территории. По словам Москальца, сгорело 20% (или 600 гектаров) от зоны заповедного режима. Также выгорело более 3,5 гектара заказного и хозяйственного использования.

Как сообщили в Амурской природоохранной прокуратуре, организована проверка по факту возгорания в природном парке. По ее результатам дадут оценку действиям Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий и властям Приморского края.