31 июля 2023, 14:20
Пожар начался в жилом доме на северо-западе Москвы
Инвалида пытаются спасти из пожара в квартире жилого дома на северо-западе Москвы
Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме № 6 на Туристской улице. Человек с ограниченными возможностями здоровья не может выйти самостоятельно, сообщил источник «360» в оперативных службах.
По его информации, в многоэтажке загорелась квартира. Очевидцы сообщили о криках о помощи.
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На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Они установили очаг возгорания и ликвидировали его полностью на площади около четырех квадратных метров.
Источник уточнил, что пожар произошел из-за захламления личных вещей на балконе. Подробные обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее человек пострадал при взрыве в здании в центре Москвы. В кафе на Цветном бульваре из-за ремонтных работ произошел хлопок. Пострадал один человек.
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Москва 2023
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