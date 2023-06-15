Происшествия 15 июня 2023, 01:32 Пожар начался в здании Общественной палаты России в центре Москвы — СМИ 112: пожар вспыхнул в здании Общественной палаты России в центре Москвы РИА «Новости»

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В центре Москвы на Миусской площади загорелось здание Общественной палаты РФ, сообщил Telegram-канал «112». Очевидцы рассказали о сильном задымлении на первом этаже. Экстренные службы прибыли к месту происшествия.

Официального заявления о пожаре пока не поступало. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на пульт спасателей поступила информация возгорании в здании по адресу Миусская площадь, дом 7, строение 1. Согласно сервису «Яндекс.Карты», там располагается Общественная палата и аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

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По данным «112», в здании произошло короткое замыкание в электрощитовой. Подробности уточняются.

Вечером 14 июня крупный пожар разгорелся в пятиэтажном доме в Казани. Горела квартира на последнем этаже, затем огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания составила 1,1 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома 130 человек.