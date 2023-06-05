Эксклюзив 05 июня 2023, 15:31 Пожар начался в здании на Оружейном переулке в Москве «360»: здание в Оружейном переулке Москвы загорелось

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Пожар вспыхнул в здании на Оружейном переулке в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Информация о ЧП поступила спасателям в 14.02. Первые бригады пожарных прибыли к зданию спустя 13 минут.

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«Машины на месте работают. Что горит и площадь — устанавливается», — сообщили в дежурной части МЧС.

Ранее сообщалось, что сегодня в детском корпусе «Коммунарки» произошел пожар, из-за которого из здания пришлось эвакуировать пациентов и медицинских работников. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сообщение о задымлении поступило спасателям в 11:46, на месте они провели разведку, но ничего не обнаружили.