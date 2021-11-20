Пожар начался в здании бывшего кинотеатра «Таллин» в Москве

В Москве произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Таллин», которое сейчас находится на реконструкции. Как сообщил «360» информированный источник, возгорание произошло на кровле.

Площадь, охваченная огнем, составила 100 квадратных метров. Никаких данных о пострадавших пока не поступало. На данный момент известно, что огонь продолжает распространяться. Само здание располагается по адресу Севастопольский проспект, 33. Сейчас там проводится масштабная реконструкция.

В обновленном «Таллине» планируют открыть четыре новых кинозала и ряд объектов для развлечения. Там появятся магазины, зоны общепита, спортивные площадки и детские комнаты. Первые этажи собираются остеклить, чтобы здание выглядело более современно и притягательно. На фасадах появятся медиаэкраны, будет организована вечерняя подсветка.