09 декабря 2020, 01:04
Пожар начался в высотке на Котельнической набережной
Пожар начался в высотном здании на Котельнической набережной в центре Москвы. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление МЧС, на верхних этажах наблюдается слабый белый дым.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около полуночи.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания», — сообщили в ведомстве.
Информация о пострадавших пока нет. Что стало причиной возникновения огня также неизвестно.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что источник возгорания пока не нашли. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Здание на Котельнической набережной — один из самых известных домов послевоенной постройки. Дом возвели в 1952 году. В центральном корпусе 32 этажа. Это жилой дом, внизу расположен кинотеатр «Иллюзион».