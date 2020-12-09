Пожар начался в высотке на Котельнической набережной

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около полуночи.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших пока нет. Что стало причиной возникновения огня также неизвестно.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что источник возгорания пока не нашли. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

Здание на Котельнической набережной — один из самых известных домов послевоенной постройки. Дом возвели в 1952 году. В центральном корпусе 32 этажа. Это жилой дом, внизу расположен кинотеатр «Иллюзион».