Происшествия 25 декабря 2023, 21:04 Пожар начался в учебном заведении Ярославля МЧС России: в Ярославле спасатели начали тушение пожара в учебном заведении

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Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации пожара в учебном заведении Ярославля. Огонь охватил подвальное помещение, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Горение происходит в подвале на площади 15 квадратных метров. Из здания эвакуированы 50 человек», — говорится в опубликованном заявлении.

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По информации МЧС, на пожаре задействованы 48 специалистов и 12 единиц спецтехники.

Позже ведомство сообщило о ликвидации открытого горения. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Ранее в районе Чертаново в Москве эвакуировали учеников из школы из-за пожара. Оказалось, в спортзале на втором этаже вспыхнул проектор. К месту происшествия выехали пожарные и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало.