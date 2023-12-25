25 декабря 2023, 21:04
Пожар начался в учебном заведении Ярославля
МЧС России: в Ярославле спасатели начали тушение пожара в учебном заведении
Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации пожара в учебном заведении Ярославля. Огонь охватил подвальное помещение, сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Горение происходит в подвале на площади 15 квадратных метров. Из здания эвакуированы 50 человек», — говорится в опубликованном заявлении.
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По информации МЧС, на пожаре задействованы 48 специалистов и 12 единиц спецтехники.
Позже ведомство сообщило о ликвидации открытого горения. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.
Ранее в районе Чертаново в Москве эвакуировали учеников из школы из-за пожара. Оказалось, в спортзале на втором этаже вспыхнул проектор. К месту происшествия выехали пожарные и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало.
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