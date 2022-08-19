Пожар начался в шахте метро на востоке Москвы

Возгорание и пожар произошли в шахте метро в районе станции «Сокольники» столичного метрополитена. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, уже известно о нескольких пострадавших. На место выехали несколько бригад скорой помощи.

Где именно произошел пожар, собеседник не уточнил. Рядом со станцией метро «Сокольники» в настоящий момент ведется прокладка восточной части Большой кольцевой линии.

В московском главке МЧС уточнили, что возгорание произошло на минус первом этаже деревянного обрешетника на площади 50 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя в 13:45. В результате происшествия пострадал один человек.