19 августа 2022, 14:40
Пожар начался в шахте метро на востоке Москвы
Источник «360» сообщил о пожаре в шахте метро на востоке Москвы
Возгорание и пожар произошли в шахте метро в районе станции «Сокольники» столичного метрополитена. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника, уже известно о нескольких пострадавших. На место выехали несколько бригад скорой помощи.
Где именно произошел пожар, собеседник не уточнил. Рядом со станцией метро «Сокольники» в настоящий момент ведется прокладка восточной части Большой кольцевой линии.
В московском главке МЧС уточнили, что возгорание произошло на минус первом этаже деревянного обрешетника на площади 50 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя в 13:45. В результате происшествия пострадал один человек.