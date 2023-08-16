Происшествия 16 августа 2023, 14:15 Пожар начался в районе железнодорожного вокзала в Анапе Появились кадры пожара рядом с железнодорожным вокзалом в Анапе

Читать 360tv в

Пожар начался неподалеку от железнодорожного вокзала в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В 13:03 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по Привокзальной улице. На месте ЧП незамедлительно направили подразделения», — указали в ведомстве.

Реклама

Огонь распространился на площади 250 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекли 73 человека личного состава, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек личного состава и девять единиц техники.

На появившихся в Сети кадрах в небо поднимался густой черный дым. Очевидцы заметили направлявшиеся к месту ЧП пожарные машины.

Причины возгорания пока неизвестны, более подробная информация уточняется.