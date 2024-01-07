Происшествия 07 января 2024, 05:20 Пожар начался в отеле в центре Москвы Shot: отель Holiday Tagansky загорелся в центре Москвы РИА «Новости»

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В центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky, постояльцев эвакуируют. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Гостиница находится на Симоновском Валу. По данным канала, загорелся один из номеров на третьем этаже здания. Из окна гостиницы идет густой черный дым. На место выехали пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

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В пятницу, 5 декабря, два человека погибли при пожаре в отделении наркологии больницы Новоуральска в Свердловской области. Возгорание возникло в одной из палат на четвертом этаже медучреждения. Предположительно, загорелась одна из коек. В результате пожара пострадали два человека. Среди них медсестра, которая помогала эвакуировать пациентов — ее с сильными ожогами увезли в областную больницу в Екатеринбурге. Еще одна пострадавшая пациентка находится в реанимации.