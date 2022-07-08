Пожар начался в одной из многоэтажек Петербурга

Серьезный пожар начался в ночь на пятницу, 8 июля, в Калининском районе Санкт-Петербурга. В многоэтажке на улице Ольги Форш загорелись два балкона. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

«Невские новости» написали что возгорание затронуло два балкона на 14-м и 15-м этажах. На место происшествия прибыли 20 человек личного состава, а также четыре единицы спецтехники. На тушение потребовалось около часа. Огонь повредил общий балкон, расположенный на 14-м этаже, а также 20 квадратных метров холла. На 15-м этаже обгорел балкон площадью в шесть квадратных метров. Информации о пострадавших нет.