Эксклюзив 21 ноября 2022, 22:15 Пожар начался в одной из башен «Москва-сити» — источник Источник «360»: квартира загорелась в одной из башен делового центра «Москва-сити»

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В одной из башен делового центра «Москва-сити» в столице загорелась квартира. Жители попросили о помощи — они не смогли выйти самостоятельно, сообщил «360» источник в экстренных службах.

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Жители одной из квартир о помощи — они уточнили, что не могут самостоятельно выйти. В помещениях плотное задымление. На место уже прибыли пожарные.