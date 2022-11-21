21 ноября 2022, 22:15
Пожар начался в одной из башен «Москва-сити» — источник
Источник «360»: квартира загорелась в одной из башен делового центра «Москва-сити»
В одной из башен делового центра «Москва-сити» в столице загорелась квартира. Жители попросили о помощи — они не смогли выйти самостоятельно, сообщил «360» источник в экстренных службах.
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Жители одной из квартир о помощи — они уточнили, что не могут самостоятельно выйти. В помещениях плотное задымление. На место уже прибыли пожарные.
Пожары
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