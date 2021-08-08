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    08 августа 2021, 19:22

    Пожар начался в «Москвариуме» на ВДНХ

    Евгения Бардонова, Ольга Назаркина

    В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ произошел пожар. Фото дымящегося здания опубликовали в соцсетях очевидцы ЧП.

    В ГУ МЧС «360» подтвердили получение заявки о возгорании. Сейчас туда прибыли сотрудники, они проводят разведку, уточнили в ведомстве.

    Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.

    UPD: В пресс-службе МЧС уточнили, что в здании «Москвариума» тлела вывеска. Огонь потушили до приезда пожарных при помощи огнетушителя.

    «Москвариум» открылся 5 августа 2015 года. Площадь центра составляет 53 тысячи квадратных метров. Он является одним из крупнейших в мире подобных комплексов, которые расположены вдали от побережья.