Эксклюзив 01 января 2023, 21:16 Пожар начался в коммунальной квартире исторического дома в центре Петербурга МЧС: жильцов эвакуируют из-за пожара в 8-комнатной коммунальной квартире в Петербурге Телеканал «360»

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В Петербурге на Вознесенском проспекте загорелась восьмикомнатная коммунальная квартира. Спасатели начали эвакуацию жильцов дома, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Площадь пожара — 30 квадратных метров. Из горящей квартиры вывели четыре человека. Из квартир, находящихся ниже, эвакуировали еще шесть человек. Данные о пострадавших пока не поступали.

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Спасатели привлекли к тушению 32 человека личного состава и семь единиц техники.

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Дом, в котором горит квартира, находится на проспекте Вознесенского, 18. Его построили в начале прошлого века, сейчас государство охраняет его как объект культурного наследия регионального значения.