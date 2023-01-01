01 января 2023, 21:16
Пожар начался в коммунальной квартире исторического дома в центре Петербурга
МЧС: жильцов эвакуируют из-за пожара в 8-комнатной коммунальной квартире в Петербурге
В Петербурге на Вознесенском проспекте загорелась восьмикомнатная коммунальная квартира. Спасатели начали эвакуацию жильцов дома, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Площадь пожара — 30 квадратных метров. Из горящей квартиры вывели четыре человека. Из квартир, находящихся ниже, эвакуировали еще шесть человек. Данные о пострадавших пока не поступали.
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Спасатели привлекли к тушению 32 человека личного состава и семь единиц техники.
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Дом, в котором горит квартира, находится на проспекте Вознесенского, 18. Его построили в начале прошлого века, сейчас государство охраняет его как объект культурного наследия регионального значения.
Санкт-Петербург
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