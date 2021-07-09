Пожар начался в клинике психотерапии в Москве

Клиника психотерапии загорелась на улице Габричевского в Москве. О ЧП сообщили источник «360» в экстренных службах города.

По его данным, возгорание произошло в одном из кабинетов клиники. Из окон здания валит густой черный дым. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила пять квадратных метров. Прибывшие спасатели ликвидировали открытое горение, добавил он.

В ГУ МЧС подтвердили, что в учреждении произошел пожар. На месте работают сотрудники ведомства. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.