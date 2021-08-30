Пожар начался в кафе в Василеостровском районе Петербурга

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Информация о возгорании поступила в 07:45. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное отделение ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу Малый проспект 75. Там загорелось кафе на площади восемь квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 08:07. В ликвидации возгорания принимали участие четыре единицы спецтехники и 20 сотрудников МЧС. Ранее загорелся жилой дом на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.