Пожар начался в Елизаветинской больнице Петербурга

Эвакуация пациентов началась в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга из-за пожара. Как сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник, возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии.

Собеседник издания уточнил, что всех пациентов эвакуировали из приемного покоя. Пострадавших в пожаре нет.

В социальных сетях появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что помещение полностью заполнено дымом.

По данным журналистов, у здания дежурят пять машин скорой помощи. Одного пациента в тяжелом состоянии увезли на реанимобиле в другое медицинское учреждение.

РЕН ТВ сообщил, что возгорание ликвидировали. Задымление в помещении возникло из-за загоревшегося аппарата компьютерной томографии.



В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что пожар начался в подсобном помещении на первом этаже приемного покоя. Загорелась обмотка вентиляционных труб. Огонь распространился на площади в три квадратных метра.

Когда пожарные прибыли на место, то на первом этаже было задымление. Спасатели вывели из здания 50 человек. После ликвидации открытого горения специалисты отправились на осмотр других этажей. Помещения проветриваются от накопившегося дыма.