Эксклюзив 12 июня 2023, 21:58 Пожар начался в доме на Тверском бульваре в центре Москве Источник «360»: на Тверском бульваре в Москве загорелось семиэтажное здание РИА «Новости»

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Пожар начался в семиэтажном доме на Тверском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360». Бригады спасателей выехали к месту возгорания.

По данным источника, пожарные проверили первый этаж здания, где находится ресторан. Там сотрудники МЧС обнаружили слабое задымление. Около 20 человек эвакуировались самостоятельно.

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Сейчас спасатели проверяют крышу здания, откуда идет густой черный дым.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с места ЧП.

Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности уточняются.

Ранее в Москве на улице Донецкой загорелся автобус маршрута № 650. ЧП случилось рядом с домом № 26. Причина возгорания пока не сообщалась.

Другой автомобиль — многотонный большегруз — загорелся на внутренней стороне 27-го километра МКАД. Огонь вспыхнул из-за технической неисправности машины. Из-за ДТП на дорогах образовалась пробка.