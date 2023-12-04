Эксклюзив 04 декабря 2023, 18:09 Пожар начался в доме на Садовом кольце Москвы Источник «360» сообщил о пожаре в доме на Садово-Самотечной улице в Москве РИА «Новости»

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Пожар начался на восьмом этаже жилого дома на Садово-Самотечной улице в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах российской столицы.

Собеседник подчеркнул, что из подъезда на улицу идет густой серый дым. С жалобами на невозможность дышать пожаловались жильцы всех этажей. Выехавший на место пожарный экипаж столкнулся с большим потоком машин. Дорогу спасателям расчистили сотрудники ДПС.

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Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание электрощитка и вещей на лестничной клетке. Общая площадь распространения огня составила четыре квадратных метра. Пламя оперативно потушили. Во время работы спасатели эвакуировали по лестнице машины одного жильца. Всего из здания спасли трех человек. Задымление в подъезде пока не рассеялось.